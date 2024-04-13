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Vatandaşlar otomatik arabalara yöneldi

HABER MERKEZİ
Vatandaşlar otomatik arabalara yöneldi
TÜRKİYE otomotiv pazarında, ocak-mart döneminde otomatik vites otomobillerin pazar payı yüzde 89,3'e ulaşırken, küresel anlamda otomatik vites otomobil üretiminin manuel vitese kıyasla daha fazla olmasının da satışlarda etkisi bulunduğu belirtiliyor. Otomobil satın alırken, fiyat, yakıt ve motor tipi önemli bir rol oynuyor. Aracın şanzıman tipi de otomobil kullanıcılarının tercihlerinde önemli bir faktör olarak görülüyor. Özellikle yoğun şehir içi trafikte konforlu sürüş imkanı sunan otomatik vites otomobillere ilgi de giderek artıyor.
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