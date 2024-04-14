Lojistikte altın çağ

TÜRK lojistik ve taşımacılık sektörü, son yıllardaki kararlı politikaların meyvelerini toplamaya başladı. Ticaret Bakanlığı, sektördeki pazar büyüklüğünün 100 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Türkiye, küresel lojistik pazarından yüzde 2,5 oranında pay alarak dünya sıralamasında 11'inci oldu. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, lojistik ve taşımacılık sektörünün geçen yıl 40 milyar dolarlık ihracatla Türk ekonomisine büyük katkı yaptığı vurgulandı. Sektörün, Türkiye'deki toplam hizmet ihracatı içindeki payı ise yüzde 40 olarak kayıtlara geçti. Sektördeki yatırımlara da değinilen açıklamada, 5 markanın "markalaşma", 6 markanın ise TURQUALITY programı kapsamında desteklendiği ifade edildi.

YENİ DESTEK MÜJDESİ

ÖNÜMÜZDEKİ dönemde farklı destek kalemleriyle teşviklerin daha da genişletilmesinin hedeflendiği duyurulan metinde, "Sektör ihracatının artarak devam etmesi noktasında, sektör paydaşlarıyla işbirliği içerisinde, 2024'te de stratejik yol haritamız ve destekleme çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı