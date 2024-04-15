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Elektrik ihtiyacının yüzde 80’i güneşten

HABER MERKEZİ
Elektrik ihtiyacının yüzde 80’i güneşten
Medical Point Hastaneler Grubu, çevre dostu uygulamalarına bir yenisini daha ekledi. Kurulan güneş enerji santralleri sayesinde İzmir, Gaziantep ve Batman hastanelerinin elektrik ihtiyacının yüzde 80'i güneş enerjisinden karşılanmaya başlandı. Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Veysi Kubba, "Gelecek dönemde de Medical Point Hastaneleri olarak, karbon ayak izimizi daha da azaltmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz" dedi. İEÜ Medical Point Hastanesi, geçtiğimiz yıl uyguladığı enerji yönetimi politikaları sonucunda 1 yılda elektrikte yüzde 15, doğal gazda ise yüzde 25 daha az tüketim gerçekleştirdi. Hastane, bu uygulamalar sonucunda "ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası" almaya hak kazandı.
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