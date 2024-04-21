‘Ekonomik programdan taviz verilmeyecek’

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik programı taviz vermeden uygulayacaklarını ve başarıya ulaşacaklarını belirtti. Şimşek, yıl sonu enflasyon hedefleri için de "Enflasyonu yüzde 40'ın altında tutacağız. Yıl sonunda yüzde 39'a inmesinin bile psikolojik etkisi olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

Bakan Şimşek, yaptığı konuşmada şunlara dikkat çekti: "Ekonomik programdan taviz veremeyiz. Bizim hedefimiz programı eksiksiz uygulayarak, sonuç almak. Bunun için gereken her türlü adımı atacağız. Sıkı tedbirlerle yıl sonunda enflasyonu yüzde 40'ın altında tutmalıyız. Bu nedenle, kamuda tasarrufun yanı sıra başka birçok tedbir uyguluyoruz. Alınacak önlemler kapsamında kurumların sadece ek ödenek taleplerinin geri çevrilmesi bulunmuyor. Biz mevcut bütçelerinden de kısmayı düşünüyoruz. Gereksiz tüm harcamaları engelliyoruz." Bakan Mehmet Şimşek, yeni yatırımların yapılmayacağını; lojistik, tarımsal üretim, deprem ödemeleri dışında bir alana para aktarımı olmayacağını da belirtti.