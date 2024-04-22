‘Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inebilir’

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu projesinin bitme noktasına geldiğini, 5 yıllık inşa sürecinin ardından tamamlanmasının planlandığını belirtti. Öte yandan Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasını 80 dakikaya indirme hedeflerinden bahsetti. Bakan Uraloğlu, "Proje neredeyse bitme noktasında. Böyle bir proje için 5 yıllık bir inşa süreci öngörebiliriz" dedi. Ankara-İstanbul arası mesafeyi 80 dakikaya düşürmeyi hedeflediklerini söyleyen Uraloğlu, "350 km saatlik Süper Hızlı Tren ile 80 dakikaya indirelim istiyoruz. Milli maç 90 dakika biz 80 dakikada gideceğiz diyoruz. Bu sadece bir ulaşım projesi değil, 350 km saatlik teknolojinin Türkiye'ye gelmesi projesidir" ifadelerini kullandı.

ÜÇ DENİZ PROJESİ

Üç Deniz Projesi hakkında ilk kez açıklama yapan Bakan Uraloğlu şöyle söyledi: "Kuzey- Güney ve Bölgesel koridorlar da artık öne çıkmaya başladı. Burada Romanya, Slovakya, Hırvatistan, Litvanya, Yunanistan üç denizi birbirine bağlayan karayolu ve demiryolu projeleri ortaya attılar. Bu, bizim için doğru bir projedir."