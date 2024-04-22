Üreticiler süt fiyatından memnun değil

Büyükbaş hayvancılığın merkezi konumundaki Küçükmenderes havzasında süt üreticisi Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) açıkladığı yeni fiyatı beğenmedi. USK'nın, çiğ süt tavsiye fiyatı 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere litre başına net 14,65 lira olarak açıklaması İzmir Tireli süt üreticisini memnun etmedi. Üreticiler, "Üretimi sağlıklı şekilde sürdürmek, süt ineklerimizi kesilmekten kurtarmak için en az 1 litre süt ile 1 buçuk kilo yem alınabilmeli" dediler. Tireli üreticilerden Talip Şentürk, özel sektöre sattığı sütüne şu anki reel fiyatlara göre litre başına 14.80 lira ücret ödendiğini, bu rakamın firmalarla anlaşmalara göre 15.20 liralara kadar çıktığını ifade etti. Şentürk, "1 çuval yem ortalama 600 TL, zam söylentisini duyan firmalar yakında yeme de zam yapar. Daha süte zam gelmeden yem pahalanıyor" şeklinde konuştu.