ASKON Aydın üyelerine güç katıyor

TÜRKİYE'DE şubeleşme sürecine devam eden Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin (ASKON) bir buçuk yıl önce Aydın'da hizmete açtığı şube, kentte önemli çalışmalara imza atmaya hazırlanıyor. 70 üyesi bulunan ve geçtiğimiz Şubat ayında görkemli bir törenle hizmet binasını açan ASKON Aydın Şubesi'nde Şube Başkanı Murat Gün, derneğin amaçlarını, faaliyetlerini ve yapmayı planladıkları çalışmalar açıklamalarda bulundu.

"ŞEHRİMİZİN KALKINMASI İÇİN"

ASKON hakkında bilgi veren Başkan Gün, "ASKON, 1998 yılında rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın girişimleriyle kurulan, Anadolu topraklarının birikiminden güç alarak ve medeniyetimizin temsil ettiği adalet ilkesiyle, haklı zenginlikler üretmek için 1998 yılından bu yana üyelerine, ülkemiz ekonomisine değer katan, helal üç liranın haram beş liradan daha büyük olduğunu savunan ve bu inançla çalışmalarını yürüten genel merkezi İstanbul'da olan, hemen hemen her ilde şubesi ve birçok ülkede temsilciliği bulunan ve kamu yararına çalışan işadamları derneğidir. Aydın'da 2023 yılında şubemizi açmak bizlere nasip oldu. Görevde olduğumuz yaklaşık bir buçuk senedir Aydın'daki üreticimiz ve sanayicimizin kendisini geliştirmesine, ihracatına katkı sağlamaya ve şehrimizin kalkınması için projeler üretmeye çalışıyoruz. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Davet usulüyle üye almayı tercih ettiklerini söyleyen Gün, "Şu an 75-80 civarı üyemiz var. Yaklaşık 25-30 kadar da üye adayımız mevcut. Bizim birinci önceliğimiz üyelerimize katkı sağlayabilmek. Biz bir üyemizin varsa sorunu derdi, bunu nasıl çözebiliriz, nasıl giderebiliriz, onun çalışmasını yapmak istiyoruz" diye konuştu. ASKON üyesinin ayrıcalıklarından bahseden Gün, "Üyelerimize önümüzdeki süreçte Afrika pazarıyla ilgili bir ihracat eğitimi vereceğiz. Üyelerimizin ticaretine katkı sağlayacak, maliyetlerini bir nebze de olsa düşürebilecek indirim anlaşmaları yapıyoruz. ASKON üyesinin ayrıcalıklı yönleri olması için çalışıyoruz. Bunları; indirim anlaşmalarıyla, eğitimlerle, yurt dışı pazar araştırmalarıyla değerlendiriyoruz. Yakın bir zamanda nasip olursa İngiltere programımız olacak onun planlamasını yapıyoruz. Üyelerimizle birlikte oradaki ticari faaliyetlerimizi artırabilir miyiz buna bakacağız ve İngiltere temsilciliğimiz ile birlikte orada Pazar araştırması yaparak işbirliğinde bulunacağız. ASKON, üyesi için, ülkesi için var" diye konuştu