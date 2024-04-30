Egeli kadın girişimciler Kuşadası’nda buluşuyor

Ege Bölgesi'nde bulunan kadın girişimciler, Kuşadası Ticaret Odası organizasyonunda 15 -16 Mayıs tarihlerinde Kuşadası'nda buluşuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Ege Bölgesi'nin Kadın Girişimcilerini Kuşadası'nda ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını dile getirdi ve kadınların ekonomik hayatta aktif olmalarını her zaman desteklediklerini belirterek, "Odamız Yönetiminde ve Meclisimizde kadın yöneticilerimizle birlikte çalışıyoruz. 15-16 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz bu organizasyonumuzun da bölgedeki iş kadınlarına fayda sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

ÖNEMLİ KONUŞMACILAR

Akdoğan; aynı zamanda organizasyonun ilk gününde Gazeteci-Yazar-Program Yapımcısı Aslı Şafak ve Aida Tours Kurucu yöneticisi ve USTUD (Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Derneği) Kurucu Başkanı Adviye Bergemann gibi iki önemli ismin de konuşmacı olarak katılacağı programda, sektörel yuvarlak masa görüşmeleri olacağını da söyledi. Turizm, sağlık, yeme-içme sektörü, taşımacılık, emlak, el sanatları gibi pek çok sektörde bir araya gelecek olan kadınların, bölgesel olarak tanışma ve network ağlarını geliştirme fırsatı bulabilecekleri "Egeli Kadın Girişimciler Buluşuyor" konulu etkinliğe, bölgede iş hayatında aktif olan tüm kadınları davet etti. Kuşadası Ticaret Odası organizasyonunda gerçekleşecek olan programa katılmak isteyen girişimci kadınların 9 Mayıs 2024 tarihi, mesai bitimine kadar Kuşadası Ticaret Odası ile irtibata geçmeleri gerekiyor.