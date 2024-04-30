Nazilli OSB büyüyor

Nazilli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Önel, OSB'nin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. 44 sanayi parseli bulunan Nazilli OSB'nin firmalardan yoğun rağbet gördüğünü ifade eden Önel, "OSB'mize 38 sanayi parseli ve parsellerin içerisinde bulunan 3 adet kiracı, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarını alarak faaliyete geçti. 7'si gıda, 7'si kimya, 4'ü cam işleme, 3'ü orman ve ağaç işleme, 4'ü plastik ve geri dönüşüm, 4'ü inşaat, 10'u makine imalat ve 2 güneş enerjisi imalatı sektöründe olan firmalarımız üretimlerini sürdürüyor. OSB giriş ve çıkışları elektromekanik kollu bariyer sistemi ile belirlenen saatlerde yapılırken 3 güvenlik personeli ile 7/24 asayiş hizmeti veriliyor" dedi.

ATIKSU ARITMA TESİSİ

OSB'de yer alan tüm firmaların altyapı hizmetlerinden faydalanması için gereken çalışmaların yapıldığını ifade eden Önel, "Elektrik, doğalgaz, içme ve kullanma suyu, atıksu hatları yer altında olacak şekilde altyapı hizmetleri için parsel girişlerine kadar hatlar çekilmiş durumda. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kredi desteği ile 65 milyon TL ihale tutarında olan 1500 metreküp/gün kapasiteli evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesisinin yapım işi devam ediyor. Şuan yüzde 50 seviyesindeki bu yatırımın geçici kabulü yapılarak faaliyete geçecek. Atıksu arıtma tesisinin elektriği güneş panelleri sistemi tarafından karşılanacak" diye konuştu.

İSTİHDAM ARTACAK

OSB'ye daha çok yatırımcı çekmek için genişleme çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Önel, "2022'de onaylanan, 1/1000 ve 1/5000 ölçekli OSB revizyon imar planı sonrası muhtelif tahsise hazır sanayi parselleri ortaya çıkartıldı. Uluslararası ölçekte firmaların başvurularını kabul ediyor ve değerlendirme yapıyoruz. Genişleme alanlarının istimlakı işinin yüzde 99'luk kısmı tamamlandı. Yaklaşık 171 milyon TL tutarında kamulaştırma gideri ödemesi gerçekleştirildi. Fiilen herhangi bir kredi kullanılmadan OSB bütçesinden bu tutar karşılandı. Şuan 41 adet işetmede toplam 2 bin 500 kişinin istihdamı sağlanıyor. Toplam istihdamın 950'si kadın çalışanlardan oluşurken incir işleme ve paketleme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin kendi sezonlarında bu rakam bin 500 kadın çalışana ulaşıyor. Hedefimiz yeni fabrikalar açarak istihdamımızı 4 bine çıkarmak" dedi.

BİR OSB'DEN FAZLASI

OSB içerisinde Aydın ve çevre illere hizmet veren, turnuvaların düzenlendiği, halkın faydalandığı 500 seyirci kapasiteli yarı olimpik kapalı yüzme havuzu tesisi ve bitişiğinde yaklaşık 1 kilometre pist uzunluğuna sahip go-kart pistinin hizmete girdiğini kaydeden Önel, camii inşaatının da yüzde 95'lik kısmının tamamlandığını belirtti.