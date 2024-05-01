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Haberler Ekonomi Çimento sektörünün çağrısı karşılık buldu

Çimento sektörünün çağrısı karşılık buldu

HABER MERKEZİ
Çimento sektörünün çağrısı karşılık buldu
İNŞAAT sektöründe çimento fiyatlarına yüzde 40 civarında zam geldi. Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Doğal bir kepenk kapatma var şu anda. Çimento ve beton firmalarının kendi aralarında sağlamış oldukları bir kartel söz konusu. Çağrılarımız cevap da buldu. İzmir'deki bir iki tane çimento firması, Rekabet Kurulu'nun yapmış olduğu soruşturmaya dahil edildi ve bu bizim adımıza sevindirici. Bu soruşturma ne kadar derinleştirilirse buradaki cezalar ne kadar ağırlaştırılırsa bu kartel kırılabilir" diye konuştu.
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