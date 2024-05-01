İŞİTBİR Başkanı Baz: Firmalar denetlenmeli

İŞİTME cihazı sektörüne ilişkin Türkiye'nin önemli sivil toplum kuruluşlarından olan İşitme Cihazı İthalatçıları, Satıcıları ve Çalışanları Derneği (İŞİTBİR) Başkanı Av. Salih Baz, sektördeki vergi denetim eksikliği olduğunu söyledi. Sektörde güzel gelişmelerin yanı sıra bazı sorunların da ortaya çıkmaya başladığını belirten Av. Salih Baz, "Bunların başında global işitme cihazı üreticilerinin Türkiye'de kurduğu iştirak firmaları aracılığıyla vergi yükümlülüğünden kaçarak haksız rekabete neden olacak süreçler gelmektedir. Devlet kurumlarımızın bu süreçlere ilişkin gerekli incelemeleri gerçekleştirip gerekli yaptırımları uygulayacağından eminiz" ifadelerinde bulundu.