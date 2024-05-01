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Haberler Ekonomi Kemalpaşa’nın kirazı yok olma tehlikesinde

Kemalpaşa’nın kirazı yok olma tehlikesinde

HABER MERKEZİ
Kemalpaşa’nın kirazı yok olma tehlikesinde
KİRAZIN anavatanı olarak bilinen İzmir Kemalpaşa'da ilk hasat yapıldı. Kemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Bülent Oray, "Rekoltede ciddi bir düşüş var. Aşağı yukarı yüzde 30'un altında gerçekleşecek diye düşünüyorum. Fiyatlar üreticinin yüzünü güldürecek seviyede değil" şeklinde konuştu. Üreticinin üzerinde imar baskısı olduğunu kaydeden Oray, "Üretime devam edemeyenleri arazisini satıyor. Bu arazileri hobi bahçelerine dönüştürüp parsel parsel satıyorlar" diyerek çalıştıracak işçi dahi bulmakta zorlandıklarını belirtti.
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