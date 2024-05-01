Yorgancılar’dan Shengen vizesi isyanı

EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, sanayicilerin farklı ülkelere vize alma konusunda yaşadığı olumsuzluklara dikkat çekti. Yorgancılar, "Schengen vizesi başvuru sistemleri yüksek oranda kapalı, ara ara açıldığında ise randevu yakalamak haliyle zorlaşıyor, randevu alabilen ise ileri tarihli gün alabiliyor ve randevu tarihinden sonra da vizesini en iyimser 20-30 güne alabiliyor. Sonuçta da ya kısa süreli vize veriliyor ya da ret veriliyor. Bu durum ticarete de zarar veriyor" dedi.