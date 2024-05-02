38 bin 895 dosyada uzlaşma sağlandı

MÜKELLEFLER geçen yıl 38 bin 895 dosyada uzlaşmaya vardı. Uzlaşmalar sayesinde yaklaşık 659,8 milyon liralık ceza tutarı 113,4 milyon liraya düştü. Türkiye genelinde geçen yıl vergi tarhiyatı sonrasında uzlaşmak için 43 bin 708 dosya başvurusu yapılırken, bunlardan 38 bin 895'inde uzlaşmaya varıldı. Uzlaşma sonucu vergi tutarı 242 milyon 692 bin 396 lira olarak belirlendi. Söz konusu vergilerin ödenmemesi nedeniyle ortaya çıkan ceza, uzlaşma kapsamında değerlendirilerek 113 milyon 419 bin 586 lira oldu. Böylelikle mükellefler 546 milyon 413 bin 29 liralık cezadan kurtuldu. Öte yandan, yıl içinde 1337 mükellef nezdinde gerçekleştirilen vergi incelemeleri kapsamında düzenlenen inceleme raporlarıyla 726 milyon 734 bin 451 lira matrah farkı, 127 milyon 88 bin 469 lira vergi farkı bulundu.