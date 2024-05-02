Girişimciler üst fon ile desteklenecek

TÜRKİYE'DE stratejik sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapacak girişim sermayesi fonlarına kaynak aktarılması için üst fon kurulması çalışmalarında sona gelindiğini aktaran Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu sermayelerin, hızlı büyüme potansiyeli olan firmalar için alternatif bir finansman aracı olduğuna işaret etti.

Bakanlık olarak girişimcilik ekosistemini desteklemek, girişim sermayesi fonlarının kapasitesi ve etkinliğini artırmak amacıyla 2014 yılından bu yana yeni finansman yöntemleri üzerine çalıştıklarını bildiren Şimşek, "Bu kapsamda 2015 yılında ilk defa ülkemizde Bakanlığımız girişimiyle Avrupa Yatırım Fonu ile işbirliği halinde Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu kurulmuş ve Bakanlığımız 200 milyon avro büyüklüğündeki bu fona 60 milyon avro taahhütte bulunarak yatırımcı olmuştur" diye konuştu.

ŞEFFAF BİR YÖNETİM

BAKAN Şimşek, kurulacak fonun uluslararası normlara uygun ve şeffaf şekilde yönetileceğine dikkati çekerek, üst fona yönelik bağımsız denetim firması aracılığıyla yıllık denetimler gerçekleştirileceğini söyledi. Bakan Mehmet Şimşek, ihtiyaç duyulması halinde denetimlerin yapılmasının mümkün olacağını belirtti.