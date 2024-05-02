Kestelli’den kırsal dönüşüm çağrısı

KIRSAL dönüşümle ilgili açıklamalarda bulunan İzmir Ticaret Borsası (İTB) Başkanı Işınsu Kestelli, "Kırsalda yapılacak bir dönüşümün sadece depremdeki hasar riskini azaltmaya değil, kent merkezlerine göçün azaltılarak şehirleşme baskısının neden olduğu sorunların bir nebze de olsa giderilmesi ile orta/uzun dönemde ekonomik, sosyal ve kültürel birçok alana katkı sağlayacağını da göz önüne almalıyız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'dan ricamız, çok fazla gündeme gelmeyen bu konuyu kentimizin gündemine alarak ülkemize de öncülük etmesidir" dedi. Türkiye'de en önemli gündem maddelerinde birinin de kentsel dönüşüm olması gerektiğine işaret eden Kestelli, deprem riskinin bu kadar yüksek olduğu ülkede şehirlerin dirençli hale getirilmesinin elzem olduğunu kaydetti.