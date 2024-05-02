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Haberler Ekonomi Manisalılar devlet teşvikiyle kalıntısız üzüm üretiyor

Manisalılar devlet teşvikiyle kalıntısız üzüm üretiyor

CÜNEYT HASÇELİK
Manisalılar devlet teşvikiyle kalıntısız üzüm üretiyor
TÜRKİYE'NİN en önemli üzüm üretim merkezi olan Manisa'da üreticiler devlet desteğiyle kalıntısız üzüm üretiyor. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce gerçekleştirilen "Ahmetli İyi Tarım Uygulamaları İle Kalıntısız Üzüme Devam Ediyor Projesi" uygulanmaya başlandı. Proje kapsamında 21 bağ üreticisine yüzde 75 Bakanlık katkılı biyolojik preparatların dağıtımı gerçekleştirildi. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Projemizin bütçesi toplam 601 bin 150 TL olup, yüzde 75'i Bakanlığımız katkılarıyla gerçekleşmiştir" dedi.
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