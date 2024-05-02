Oto piyasasında ön ödemeye yüzde 10 sınırı

TAŞIT piyasasındaki fahiş fiyat artışları, stokçuluk ve tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi için mevcut yönetmeliğin kapsamı genişletiliyor. Ticaret Bakanlığı'nın taslağına göre araç bayileri, taşıtın üretici veya distribütör tarafından yetkili satıcıya tahsis edildiği ve taşıta ilişkin vergilerin ödendiği andan itibaren taşıtın satış fiyatını artıramayacak. Taşıt satışında alıcıdan en fazla satış fiyatının yüzde 10'u kadar ön ödeme alınabilecek. Galeriler alıcıya, vergisi ödenen taşıtı 15 gün içinde teslim edecek. Taşıt fiyatındaki değişimleri 3 gün önceden bayiye bildirmek zorunda olacak olan distribütörler, fatura tarihinden sonra taşıt fiyatında zam yapamayacak. Elektronik ortamdaki ihalelerin güvenli ve şeffaf şekilde yapılabilmesi için, ihale şartlarının ve satışa sunulan taşıtlara ilişkin detaylı bilgilerin ilan edilmesi ve satıcının doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaması şartları getirilecek.