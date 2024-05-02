Temassız alışverişlerde limit 1500 TL olacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), temassız ödemelerde önemli bir değişikliğe gitti. Yeni karar ile 1 Temmuz 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 750 TL'den 1500 TL'ye çıkarıldı. Bu değişiklik, kartlar ve mobil cihazlar üzerinden temassız olarak yapılan ödemelerde daha fazla kolaylık ve pratiklik sağlayacak. Artık, 1500 TL'ye kadar olan alışverişlerde şifre girilmesi gerekmeyecek. Limitin yükseltilmesi tüm temassız ödemelerin 1500 TL'ye kadar şifresiz yapılabileceği anlamına gelmiyor. Bankalar kendi politikaları çerçevesinde farklı limitler belirleyebilir veya bazı işlem türlerinde şifre zorunluluğu getirebilir.