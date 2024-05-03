Aynı kumruya iki farklı fiyat!

ÇEŞME Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, ilçedeki tutarsız yemek fiyatlarına isyan etti. İzmir Çeşme'de art arda iki gün iki ayrı mekanda yemek yiyen Demir, ödediği hesapları sosyal medyadan paylaşarak eleştirdi. Kumruyu bir gün Çeşme merkezdeki bir işletmede, ertesi gün de Ilıca'daki bir işletmede yiyen turizmci, iki farklı fiyat ödedi.

Çeşme merkezdeki kafede ayranla birlikte yediği kumruya 220 TL, Ilıca'daki diğer kafede 110 TL ödedi. Bu duruma sinirlenen Yakup Demir, yemek fişlerini hesabına yükleyerek, "Aradaki farkı anlamak mümkün değil. Yazık halimize" yorumunu yaptı