MAST İzmir Boat Show kapılarını açtı

İzmir Gaziemir'de Denizcilik sektörünün üreticilerini ve markalarını deniz tutkunlarıyla buluşturan MAST Boat Show - Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı, Fuar İzmir'de önceki gün kapılarını açtı. İkinci yılında yüzde 50 büyüyen fuara, deniz tutkunları büyük ilgi gösterdi.

Balıkesirli lise öğrencilerinin ürettiği tekne 1,4 milyon liradan satışa konuldu.

LİSE ÖĞRENCİLERİ ÜRETTİ

Fiyatları 150 bin lira ila 20 milyon lira arasında değişen 300'den fazla tekne ile motor, ekipman ve aksesuarların sergilendiği fuar 5 Mayıs'a kadar açık kalacak. Üretimde dünyada ilk üç ülke arasında yer alan, kaliteli üretimiyle dünyanın birçok noktasından talep gören Türkiye'nin, fuarla birlikte sektördeki iş hacminin artması da hedefleniyor. Öte yandan fuarda yer alan 7 metrelik bir tekne herkesin ilgisini çekti. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 24 lise öğrencisi ve öğretmenleri tarafından 6 aylık bir çalışmayla üretilen ahşap sürat teknesi, satışa sunuldu. Ayvalık Pakmaya Kenan Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yetkilileri de öğrencileri, ilgiden memnun olduklarını dile getirdi. 1 milyon 400 bin liraya satışa sunulan teknede, radar, balık bulucu, pusula, 2 kişilik kamara, seyyar tuvalet, duş alma aparatı ve 6 kişilik oturma alanı yer alıyor.