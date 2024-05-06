Dev projeye Türk imzası

Orta Avrupa ülkesi Slovenya, 600 milyon avro yatırım bedeli bulunan en stratejik dev projesini Türkiye'ye emanet etti. Türkiye'ye emanet edilen projesinin 2026'da hizmete açılması planlanıyor. Slovenya'nın en stratejik ve önemli yatırımı olarak görülen "Divaca-Koper Demir Yolu Projesi"ni Türk şirketi yapıyor. Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, Slovenya'da yürüttükleri projeye ilişkin bilgi verdi. Projenin, tünel mühendisliği alanında yüksek zorluk derecesi taşıdığını belirten Arıoğlu, Alp Dağları'na özgü kireç taşı bazlı karstik kaya oluşumları içinde tüneller açarak ilerlediklerini söyledi.