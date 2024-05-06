Son dakika: Vekaletle kurban kesim bedeli açıklandı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başkanlıkta düzenlenen Vekaletle Kurban Organizasyonu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Erbaş, "Bu yıl için vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 lira, yurt dışında ise 4 bin 750 lira olarak belirlenmiştir" dedi.

2024 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

2024 yılında et fiyatlarına gelen zamların ardından fiyatlarda geçen yıla göre büyük bir değişiklik yaşanması bekleniyor. Bu yıl Kurban Bayramı'nda ortalama bir kurbanlığın fiyatının 80 bin lira ile 120 bin lira arasında olacağı öngörülüyor.

Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının ise 250-260 TL civarında olması bekleniyor.