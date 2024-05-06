Türkiye bal üretiminde dünyada 2. sırada

Bakan Yumaklı, yazılı açıklama ile sahip olduğu coğrafi konum ve biyoçeşitlilik dolayısıyla dünya ballı bitkiler florasının yüzde 75'ine sahip olan Türkiye'nin, bal üretiminde dünyada ikinci sırada bulunduğuna dikkat çekti.

'HER BİLGİYE ULAŞILIYOR'

Son 22 yılda arıcılığın geliştirilmesi ve bal üretiminin artırılması amacıyla çok sayıda projenin hayata geçirildiğini aktaran Yumaklı, bu kapsamda bakanlığa bağlı Hayvancılık Genel Müdürlüğü'nün hizmete sunduğu Türkiye Arıcılık Haritası internet sitesinin üreticiler için önemli bir dijital rehber olduğunu vurguladı. Bakan Yumaklı, Türkiye Arıcılık Haritası internet sitesinde arıcılıkla ilgili birçok veri ve istatistiki bilgi bulunduğuna işaret ederek, "Ülkemiz geneli ve illere göre ayrı ayrı hazırlanan haritamız, renk skalası ile belirtilmiş üretici sayısı, kovan sayısı, bal üretimi ve kovan başı bal verimi gibi bilgiler içeriyor. Haritada ayrıca, ülkemiz genelinde üretimi yapılan bal çeşitleri ve bu balların illere göre dağılımı, bombus arısı üreten iller ve kapasiteleri de yer alıyor" ifadelerini kullandı.

'796 ADET ORMANIMIZ VAR'

Türkiye Arıcılık Haritası'nda güncellenen verilerden birinin de bal ormanı sayısı olduğunu vurgulayan Yumaklı, "2022 yılında 750 olan bal ormanı sayımız, 2023 yılında 796'ya ulaştı. Buna göre; ülkemiz genelinde toplam 1 milyon 6 bin 183 kovan kapasitesine sahip 95 bin 283 hektarlık alanı kaplayan 796 adet bal ormanımız bulunuyor" dedi.