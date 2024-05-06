Yılmaz: Enflasyon tek haneye düşecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı bir canlı yayında gündemi değerlendirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görüşmesi hakkında konuşan Yılmaz, "Bu diyaloğun devam etmesinde büyük fayda var. Ama bu rekabetin ortadan kalkacağı anlamına gelmiyor, mutlaka siyasi rekabet de devam edecektir" dedi. CHP'DEN görüşmeye ilişkin farklı seslerin duyulduğunun hatırlatılması üzerine Yılmaz, "Farklı sesler de duyduk. Sayın Özel'in gösterdiği tavır, doğru bir tavır. Türkiye'nin ihtiyacı neyse siyasetin bunu görmesi, halkın beklentilerini görmesi lazım. Bütün bu konularda siyasi kutuplaşmanın azalması, siyasi diyaloğun artması son derece faydalı. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu zaten 'Türkiye'nin ihtiyacı' şeklinde ifade etti" değerlendirmesinde bulundu. Enflasyonla mücadeleye ilişkin yapılan çalışmalara da değinen Yılmaz, "3 yıllık perspektifle hazırlanan Orta Vadeli Program (OVP) kararlı şekilde uygulanıyor ve sonuçlarını görüyoruz. Yaz aylarında enflasyonda ivme kaybı yaşanacak. Yıllık bazda rakamların zirve yapacağı ay, mayıs enflasyonu. Sonraki dört ayda hızlı bir düşüş olacak. 20 puanlık bir düşüş bekliyorum. 2026 yılında ise tek haneye düşecek" diye konuştu.