Atık yağlarınızı gelire dönüştürün

Dönüştüren Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nagihan Yılmaz, toplanılan bitkisel atık yağ ve bundan üretilen biyodizelin ekonomiye kazandırıldığını açıkladı. 78 milyon dolarlık biyodizel üretildiğini belirten Yılmaz, Türkiye'deki kapasitenin bunun çok daha üzerinde olduğunu söyledi.

HEDEF 100 BİN TON ATIK YAĞ

Evlerde biriktirilecek en az 5 litrelik atık yağı almak için bir çalışma başlattıklarını anlatan Yılmaz, "Vatandaş atık yağın litresi için 14-18 lira gibi bir kazanç elde edebilecek" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verilerine göre 2023 yılında toplam 35 bin ton bitkisel atık yağ toplandığını söyleyen Yılmaz, "Ülkemizde bitkisel atık yağ ve bundan üretilen biyodizelin ekonomik büyüklüğü 78 milyon dolar. İlk etapta minimum 100 bin ton bitkisel atık yağ toplama hedefi var. 100 bin ton toplandığında sektörün ekonomik büyüklüğü 175 milyon dolar olacak" dedi.

ÇÖPE GİTMESİN ENERJİ OLSUN

Aynı zamanda DG Doğru Geri Kazanım Kurucu CEO'su da olan Yılmaz, bazı ilçe belediyeleriyle hanelerin biriktirdiği atık yağların toplanmasına ilişkin bir model geliştirdiklerini ve belediyelerin evlerden topladıkları yağı kendilerine teslim ettiklerini belirtti. Yılmaz, bu şekilde toplanan yağlar için vatandaşa bir para da ödendiğini bu paranın ise ilgili belediyelerin kent kartlarına yüklendiğini ifade etti. Bu modeli Türkiye geneline yaygınlaştırmak istediklerini anlatan Yılmaz, "Mevcutta da evinde en az 5 litrelik bitkisel atık yağ biriktirenlerden bizi aramaları halinde gidip yağlarını alıyoruz. Vatandaş atık yağın litresi için 14-18 lira gibi bir kazanç elde edebilir. Şu anda bu sistemi uyguladığımız sıfır atık belgesi olan bazı toplu konut siteleri de mevcut. Sitelerde toplanan yağları alarak sitelere de gelir kalemi oluşturuyoruz" diye konuştu.