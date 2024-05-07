Aydınlı üreticilerden ekonomiye dev katkı

ÖNEMLİ tarım ürünleri ile ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan Aydın'ın Nisan ayı ihracatı 69 milyon dolar oldu. Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Nisan ayında 1 milyar 360 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıklarken 2024 yılının Ocak-Nisan döneminde ihracatın 6 milyar 18 milyon dolar olduğu belirtildi. Ayrıca dünya lideri olduğumuz çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir ürünlerinin ihracatını domine ettiği Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 2024 yılı Nisan ayında ihracatını yüzde 10'luk artışla 70 milyon dolara taşıdı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği ise ihracatını 39 milyon dolara çıkardı. Ege Bölgesi illerinden Kütahya 31 milyon dolarlık ihracat yaparken, Uşak Nisan ayında 23 milyon dolar, Afyonkarahisar 22 milyon dolar ihracata imza attı.