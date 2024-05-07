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Haberler Ekonomi Ulusoy Un’dan tarım teknolojilerine yatırım

Ulusoy Un’dan tarım teknolojilerine yatırım

ŞENOL KANTÜRK
Ulusoy Un’dan tarım teknolojilerine yatırım
UN üreticisi ve ihracatçısı Ulusoy Un, tarım ve gıda sektöründe uçtan uca dijitalleşmeyi sağlayan, teknolojileriyle 36 ülkede dünya devleri tarafından tercih edilen tarımsal bilgi şirketi Doktar Teknoloji'ye yatırım yaptı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimizin, tarımsal gıda faaliyetleri alanında büyüme hedefleri çerçevesinde tarımsal teknoloji yatırımları alanında da yer alarak ülkemizde sürdürülebilir tarımı destekleme hedefleri doğrultusunda, tarımda su tüketiminin ve karbon emisyonunun azaltılmasıyla onarıcı tarım uygulamaları aracılığıyla iklime dayanıklı ve maksimum verim sağlayan bir tarımsal değer zinciri oluşturmak için mühendislik çalışmaları gerçekleştiren Doktar Teknoloji A.Ş'ye 15.732.000 TL tutarında yatırım yapılmıştır" denildi
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