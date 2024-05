Aile ve Gençlik Fonu ödemeleri başlıyor

Macaristan Kültür ve İnovasyon Bakanı Janos Csak'ın katılımıyla düzenlenen Türkiye İle Macaristan'ın Aile Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Özgün Yaklaşımlar Paneli"nde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek çiftlere müjde verdi.

"TEHDİDE TAVRIMIZ NET"

Gençlerin aile kurmalarını desteklemek ve onları her türlü sosyal riske karşı korumak için Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduklarını hatırlatan Göktaş, "Bu fonla genç çiftlerimize faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Bu vesileyle mayıs ayı içerisinde başvuruları kabul edilen gençlerimizle ödemeleri yapacağımızın müjdesini de paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda başlattığımız bu çalışmayı Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ülkemizin doğal kaynaklarından elde edilen gelirleri ülkemiz gençlerinin geleceği için sunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Göktaş, "Şura kararlarını destekleyecek 'Ailenin Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı' ise 15 Mayıs'ta kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.

Ayrıca her 5 yılda bir gerçekleştirilen "Türkiye Aile Yapısı, Türkiye Ergen Profili ve Türkiye Boşanma Nedenleri" araştırmalarıyla yeni hizmet modelleri geliştirdiklerini ifade eden Göktaş, "Şunu özellikle vurgulamak isterim ki aileye yönelik her türlü tehdide karşı tavrımız çok nettir. Aile değerlerimize her zamank sahip çıkacağız" dedi.