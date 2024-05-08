Canlı altın fiyatları 8 Mayıs Çarşamba! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar, kaç TL?

Fed'in uzun süre faiz oranlarını sıkı tutmasını beklediğini dile getiren Kashkari, enflasyon göstergelerinin istenilen düzeye gelmemesi halinde faiz artırımı olasılığını dışlamadığını vurgulayarak, faiz oranlarını beklenenden daha uzun süre aynı seviyede tutma olasılığının, faiz artırımına gitmekten daha yüksek olduğunu dile getirdi.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stokları ve mortgage başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 300 ve 2 bin 270 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 350 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.