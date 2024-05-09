4 ayda 1,9 milyar liralık uyuşmazlık karara bağlandı

Tüketici hakem heyetleri, bu yılın ilk 4 ayında 1,9 milyar liralık uyuşmazlığı çözüme kavuşturdu. Heyete en fazla ayakkabı sektörü ile ilgili şikayet yapıldı. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tüketici hakem heyetleri, bugüne kadar yaklaşık 17 milyon uyuşmazlığı yargıya intikal etmeden karara bağladı. Tüketici hakem heyetlerine 4 ayda 241 bin 53 başvuru yapıldı, 247 bin 966 uyuşmazlık karara bağlandı. Başvurular ürün ve hizmet bazında bakıldığında ilk sırada yüzde 12,8 ile ayakkabılara yönelik şikayetler yer aldı. İkinci sırada ise yüzde 5,67 ile kredi kartı üyelik ücreti bulunuyor.