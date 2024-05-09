Havalimanlarında rekor: 17 milyon 973 bin yolcu

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, nisan ayında Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında 18 milyona yakın yolcu taşındığını, sayının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,7 arttığını açıkladı. Havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısının nisanda, iç hatlarda 74 bin 591'e, dış hatlarda ise 63 bin 727'ye ulaştığını belirten Bakan Uraloğlu, toplam uçak trafiğinin üst geçişlerle 178 bin 614'e yükseldiğini bildirdi. Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: "Bu ay direkt transit yolcularla toplam 17 milyon 973 bin 101 yolcu trafiğine hizmet verildi. Yolcu sayısı ise 4 ayda 62 milyona yaklaştı."