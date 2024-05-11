Kamuda tasarruf paketi pazartesi açıklanıyor

Bakan Mehmet Şimşek, İstanbul'da düzenlenen Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM) projesinin tanıtım toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

'TEK HANEYE DÜŞÜRECEĞİZ'

Bakan Şimşek, "Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızla birlikte tasarruf verimlilik paketini açıklayacağız. Bu ilk veya son olmayacak. Buna benzer yoğun bir şekilde yaptığımız çalışmalarla önümüzdeki dönemde dezenflasyon programını ve sürecini nasıl güçlendireceğiz, ona yönelik çalışmalarımızı aralıksız devam ettireceğiz" dedi. "Türkiye'yi fiyat istikrarına kavuşturacağız" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "En büyük önceliğimiz hayat pahalılığı baskısını azaltmak. En önemli hedefimiz ise enflasyonu tek haneye düşürmek. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız." Bakan Şimşek, vergi artışı yönündeki söylentilere değinerek, "Seçim arifesinde de vatandaşımızı ciddi bir şekilde yanlış yönlendirdiler bu çevreler. Tekrar altını çizmek istiyorum, vatandaşımızın portföy tercihine her zaman saygılı olacağız. Türkiye'nin finansmana erişiminde sorun yok. Hatta finansman o kadar bol ki, almak zorunda kalıyoruz" dedi.

HİZMET KALİTESİ ARTACAK

Bakan Şimşek uygulanan ekonomi programının çalıştığını vurgulayarak, "Dolayısıyla bu program çalışıyor. Çalışmaya devam edecek ve enflasyonun yaz aylarından itibaren düşeceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı. Kamu bankalarının toplamda 19 bin civarında ATM'sinin bulunduğunu ve bunların coğrafi olarak dağılımının optimizasyonunun çok anlamlı olduğunu kaydeden Şimşek, burada esas çıktının millete ve vatandaşa daha kaliteli hizmet sunmak olduğunu vurguladı. Bakan Şimşek, Türkiye'de toplamda 53 bin civarında ATM bulunduğunu, burada birçok noktada tasarrufa gidilebileceğini ve maliyetlerin aşağı çekilebileceğini kaydederek, böylece hizmet kalitesinin artacağından bahsetti.