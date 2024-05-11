Seferihisar’da Helal Turizm Kongresi

Dünya genelinde sayıları hızla artan Müslüman turistlerin konaklama, seyahat ve tatil ihtiyaçlarının İslami kural ve inanışlara uygun şekilde karşılanmasını amaçlayan helal turizmin temsilcileri, İzmir Seferihisar'da düzenlenen 3. Uluslararası Helal Turizm Kongresi'nde buluştu. Global İletişim Ortağı olduğu kongrenin açılış töreninde konuşan Doç. Dr. Hüseyin Pamukçu, Müslüman dostu turizme yatırım ve istihdamı artırmayı amaçladıklarını söyledi. 12 Mayıs'a kadar sürecek kongrede helal turizm hizmeti veren tesislerin sayılarının çoğaltılması ve niteliklerinin zenginleştirilmesi ile turist sayılarının artırılması için atılması gereken adımlar ele alınacak.