Ülkemizden 212 bölgeye tarım ürünü ihraç edildi

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin geçen yıl 212 ülke ve bölgeye 2 bin 200 çeşit tarım ürünü ihraç ederek 31 milyar dolarlık ihracat geliri elde ettiğini söyledi. Bakan Yumaklı, "Kendimize bir takvim oluşturmuştuk, bu takvim halihazırda herhangi bir aksamaya meydan vermeden yürüyor. Gıda arz güvenliğine ilişkin herhangi bir problem olmamasını sağlamak ve bunu garanti altına almak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Bakan İbrahim Yumaklı, bitkisel üretimin geçen yıl 137 milyon tona ulaştığına ve bunun Cumhuriyet tarihinin rekoru olduğuna dikkat çekti. Öte yandan sertifikalı tohum ihracatının da bu yıl 1 milyon 300 bin tona ulaştığını bildirdi.