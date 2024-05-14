Gastronomi Yarışması’nda Söke’nin lezzetleri yarıştı

AYDIN'IN Söke ilçesinde, ilk kez düzenlenen Yöresel Gastronomi Yarışması'nda, ilçenin gastronomi mirası ve kültürel değerleri ön plana çıkarıldı. Festival havasında gerçekleştirilen yarışmalarda Kulak Çorbası, Çalkama, Şevketi Bostan ve Kulak Tatlısı gibi ilçenin benzersiz lezzetleri yarıştı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmalar sonunda dereceye giren usta aşçılara ödüller takdim edildi. Kulak çorbasında Ayşen Savaşır, Çalkama'da Dilek Savaşır, Şevketi Bostan'da ise Muradiye Eser birinci oldu.