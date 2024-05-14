Tarımda genç girişimcilere destek

ULUSLARARASI Tarım Teknolojileri Festivali'ne katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önemli açıklamalarda bulundu. Gıda arz güvenliğinin önemli olduğuna dikkat çeken Yumaklı, genç ve kadınlara sağlanan pozitif ayrımcılığı anlattı.

Yumaklı, "IPARD ve kırsal kalkınma desteklerinde, kadın ve genç girişimcilerimize pozitif ayrımcılıklar var. Hibe desteğine esas proje limitlerini yüzde 100 artırdık, 7 milyon liradan 14 milyon liraya yükselttik" dedi. 42 ilde uygulanan IPARD programının da 81 ile yaygınlaştırıldığını ifade eden Yumaklı, "Tarım ve ormancılık alanında yükseköğrenim görmüş gençlerimizin sektöre yatırım yapması için Uzman Eller Projesi'ni başlattık. Projeyle tarımsal üretime katma değer sağlayan her projeye 250 bin lira hibe desteği sağlıyoruz" diye konuştu.