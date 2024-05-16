Lüks ürün pazarı 2023’te 1,5 trilyon Euro’ya ulaştı

LÜKS ürün sektörü, küresel makroekonomik dalgalanmalara ve savaşlara rağmen direncini korudu. Lüks ürünlerin oluşturduğu pazarın büyüklüğü 2023'te yüzde 10 büyümeyle 1,5 trilyon dolara ulaştı. Dünya çapında artan milyarder sayısı, lüks turizme olan ilgiyi de artırdı.

Trendin 2024 ve takip eden yıllarda da devam edeceği görülürken, 2028'e kadar 578 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacağı belirlendi. Konuyla ilgili konuşan IQUEEM'in Kurucusu Berkun Meral, "Küresel Zenginler Listesi'nin 2024 edisyonu, 2024'te milyarder sayısının yüzde 5, toplam servetlerinin ise yüzde 9 arttığını gösterdi. Dünya çapında milyarderler çoğaldıkça, lüks turizme olan talep de artıyor. Türkiye bu fırsatı değerlendirmeli" dedi.