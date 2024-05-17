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Haberler Ekonomi TOGG sektörde değişimin öncüsü

TOGG sektörde değişimin öncüsü

HABER MERKEZİ
TOGG sektörde değişimin öncüsü
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TOGG'un Türkiye'nin en büyük ihracat sektörü olan otomotiv endüstrisinin dönüşümüne öncülük ettiğini belirterek, "Togg, halihazırda 30'dan fazla farklı startup ile çalışarak inovasyonu teşvik etme konusunda kararlılığını ortaya koyuyor. Teknolojideki değişikliklerin yenilik yapmamız ve başarılı olmamız için benzersiz fırsatlar yarattığının farkındayız. Bu nedenle güçlü bir startup ekosistemine sahip olmak Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemli bir parçası" dedi.
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