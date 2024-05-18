Bakan Işıkhan: Emeklilerin hayatı kolaylaşacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin talep ve beklentilerini doğrudan iletebilecekleri iletişim platformu kurulacağını belirtti. Dijital dönüşüm ve yeni hizmet modeli ekseninde SGK Co- Pilot (Destek Pilot) uygulamasını devreye sokacaklarını açıklayan Işıklan, "SGK Co-Pilot uygulamasıyla kayıpkaçak, suistimal, anomali tespiti, veriyle tahmin modelleme uygulamalarının etkinleştirilmesi amaçlanmakta" dedi. Bakan Vedat Işıkhan, milyonlarca emekli ve hastalığı bulunan vatandaşlara yönelik kritik açıklamalar yaptı. Emeklilere yönelik yeni hizmetlerin hayata geçirilmesinde birçok paydaşın desteği olduğunu dile getiren Işıkhan, emeklilerin hayatını kolaylaştıracak destekleri şöyle sıraladı:

İNDİRİMLERDEN YARARLANABİLECEKLER

- Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar, bir aylık dönemde emeklilerin ücretsiz kullanımına açılacak.

- Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki tesisleri ücretsiz olarak tüm emeklilere açacak.

- Emekliler tüm illerde yer alan kamuya ait misafirhane, öğretmenevleri, sosyal tesis ve konukevlerinden tıpkı kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli faydalanabilecek.

- PTT Kargo'da emeklilere özel indirim sağlanacak.

- TCDD'DE yıl boyunca emekliler için ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim sağlandı.