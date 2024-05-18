Kamuda tasarruf dönemi resmen başladı

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından ayrıntıları açıklanan kamuda tasarruf tedbirleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Tasarruf tedbirleri paketinde kamuda şu maddeler uygulanacak: Savunma ve güvenlik hizmetleri hariç, kamu kurumları, toplu taşıma olan yerlerde personel servisi hizmetini sonlandıracak. Cep telefonu hakkı sadece Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakanlar, yüksek yargı organı başkanları, valiler, belediye başkanları ve üst yöneticilerde olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı da bu kapsamda Audi A8 aracı iade etti.

OLUMLU SONUÇLAR

Öte yandan kamu personeli, zorunlu haller dışında fazla mesai ve nöbet ücreti alacak şekilde çalıştırılamayacak. Başkanlık zaruri haller dışında yurt dışı programlarını iptal edecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Programımızın olumlu sonuçları enflasyon beklentilerine de yansıyor. Mayıs ayında yıllık enflasyonun en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yılın kalan döneminde hızla gerilemesini bekliyoruz" dedi.