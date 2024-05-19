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4 yılda 80 bin işletme denetlendi

HABER MERKEZİ
4 yılda 80 bin işletme denetlendi
TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Covid-19 salgınının başlangıcından 26 Nisan'a kadarki 4 yıllık sürede yaklaşık 80 bin işletme ve 500 bin ürünün denetlendiğini bildirdi. Bakan Bolat, kırmızı et dahil kamunun beslenme, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu olan mal ve hizmetlerin fiyatlarında fahiş artışlara giderek ya da vatandaşın bunlara ulaşmasına engel olarak mağduriyet oluşturan her türlü girişimin yakından takip edildiğini kaydetti. Öte yandan Bolat, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na da 2023 yılı itibarıyla 385 bin 682 başvuru geldiğini bildirdi.
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