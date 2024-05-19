Fransız turistler Kuşadası’na hayran

AYDIN Kuşadası'nın Fransa'daki kardeş şehri olan Creil'den gelen heyet, kentin önemli kültür, sanat ve turizm rotalarını gezdi. Gezide, heyet kentin doğal ve tarihi güzelliklerine hayran kaldı. Kuşadası'nın beklediklerinden çok daha güzel bir turizm kenti olduğuna değinen Vatandaşlık, Katılımcı Demokrasi ve Mahalle Konseyleri'nden sorumlu Ahmet Bulut, "Kuşadası'nın dünyanın en önemli turizm noktalarından biri olduğunu biliyorduk. Fakat tahmin ettiğimizden çok daha güzel bir yermiş. Umuyoruz ki Kuşadası ile kardeş şehir olarak çok önemli projeleri hayata geçireceğiz" dedi.