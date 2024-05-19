Kamuda ihale düzenlemesi

KAMU İhale Kurumu, mal alımı, yapım işleri, hizmet alımı ve danışmanlık hizmet alımı ihaleleriyle ilgili düzenlemeye gitti. Kamu İhale Kurumu'nun (KİK), mal alımı, yapım işleri, hizmet alımı ve danışmanlık hizmet alımı uygulama tebliğ ve yönetmeliklerinde değişiklik öngören düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ilanı veya duyurusu 15 Haziran ve sonrasında yapılacak ihalelerde, yüklenicinin iş ortaklığı olduğu durumlarda, sözleşmenin yürütülmesi sırasında ortaklık oranlarının hangi durumlarda değiştirilebileceğine ilişkin düzenleme yapıldı. İş deneyim belgesinin, yüklenicinin unvan ve tür değiştirmesi veya devralma ya da yeni şirket kurma yoluyla birleşmesi durumlarında nasıl düzenleneceği belirlendi. Düzenlemeler kapsamında fiyat dışı unsurların kullanımına işlerlik kazandırılacak ve etkinliği artırılacak.