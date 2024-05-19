Plastik sektörü ABD’de Türkiye’yi temsil etti

PLASTİK sektöründe dünyanın en önemli üç fuarından biri olma özelliği taşıyan, Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen The Plastics Show 2024 (NPE) fuarına Türkiye'den 34 firma katıldı. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, İKMİB tarafından 3'üncü defa düzenlenen milli katılım organizasyonu ile fuara katılan 10 firma ve bireysel olarak katılan 24 firma plastik hammadde ve plastik makine ekipmanlarına yönelik Türk markalarını alıcıların beğenisine sundu.