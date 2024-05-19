TB2 SİHA’ların son parti teslimatı gerçekleştirildi

TÜRKİYE'NİN Polonya ile büyük kapsamlı ilk işbirliği projesi olan TB2 SİHA Projesi kapsamında, BAYKAR tarafından geliştirilen 24 adet TB2 SİHA, Polonya Savunma Bakanlığı'na teslim edildi. Proje kapsamındaki ilk parti teslimatlar Ekim 2022'de, ikinci parti teslimatlar Nisan 2023'te, üçüncü parti teslimatlar Ekim 2023'te, son parti teslimatlar ise Mayıs ayı başında gerçekleşti. SSB Başkanı Haluk Görgün, törendeki konuşmsında, "Türkiye, özgün tasarım ve ileri teknoloji kabiliyetleriyle artık İnsansız Hava Araçları, Milli Gemi Projeleri, Elektronik Sistemler, Kara Araçları, Silah ve Mühimmat Sistemleri alanlarında küresel bir oyuncudur. Özellikle insansız hava araçları, kara ve deniz platformları konusunda kendimizin yanı sıra dost ve kardeş ülkelerin ihtiyaçlarını da karşılayan bir ülke haline geldik" dedi.