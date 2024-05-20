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Haberler Ekonomi Ilısu Barajı’ndan ekonomiye 31 milyar liralık katkı

Ilısu Barajı’ndan ekonomiye 31 milyar liralık katkı

Elektrik üretimine 19 Mayıs 2020'de başlayan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), aradan geçen 4 yılda toplam 9,7 milyar kilovatsaat elektrik üreterek ülke ekonomisine 31 milyar lira katkı sağladı.

HABER MERKEZİ
Ilısu Barajı’ndan ekonomiye 31 milyar liralık katkı
TÜM engellere rağmen Türkiye'nin kendi imkânlarıyla kurduğu ve elektrik üretimine 19 Mayıs 2020'de başlayan Ilısu Barajı aradan geçen 4 yılda 9,7 milyar kilovatsaat elektrik üreterek ülke ekonomisine 31 milyar lira katkı sağladı. Ilısu Barajı, kurulu güç bakımından Atatürk, Karaya ve Keban Barajlarından sonra Türkiye'nin en büyük 4. santrali, dolgu hacmi bakımından ise 2. büyük barajı konumunda bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, nüfus artışı ve teknolojik gelişmelerin enerjiye olan ihtiyacı artırdığını, iklim değişikliği gibi dünya gündemini meşgul eden etkenlerin de yenilenebilir enerji kaynaklarını daha önemli hale getirdiğini belirtti.
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