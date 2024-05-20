İncirliova’ya ikinci TOKİ müjdesi

Aydın İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, ilçeye ikinci TOKİ konutlarının yapılacağını müjdeledi. AK Parti İncirliova İlçe Başkanlığı tarafından Kültür Park'ta basın toplantısı yapıldı. Başkan Kaya, "İkinci TOKİ'yi en kısa zamanda İncirliova'ya kavuşturacağız. Yazıdere Mahallesi'nin girişinde sağ tarafta 96 dönüm bir arazi var. Eğer köylüler kabul ederse isterlerse biz de oraya TOKİ yapılması için talepte bulunacağız" dedi. Seçim çalışmalarında destek veren herkese tekrar teşekkür eden Başkan bitmiştir. Seçildiğimiz günden bugüne rozetimizi çıkardık, İncirliova'da herkesin belediye başkanıyız. 5 yılda yapamadığımız hizmetleri, Allah nasip ederse ikinci beş yılımızda devletimizin ve milletvekillerimizin desteği ile en güzel şekilde yapacağız" ifadelerini kullandı.