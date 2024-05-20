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Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ne zaman? Başvuru ekranı açıldı mı?

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı yapacağı duyurusunun ardından başvuruda bulunmak isteyenler şartları araştırıyor. Bakanlık hangi branşta personel alımı yapacak? Personel alım şartları neler? Kimler başvuruda bulunabilir? Başvuru ekranı açıldı mı? İşte Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin detaylar...

GÖZDE AYVAZ
Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ne zaman? Başvuru ekranı açıldı mı?

Sağlık Bakanlığı 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip olmak üzere toplam 36 bin personel istihdam edileceğini duyurdu. Peki bakanlığın personel alımı şartları neler? Başvurular nereden olacak? Başvuru tarihleri belli mi? İşte tüm merak edilenler...

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ne zaman? Başvuru ekranı açıldı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdamına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yıl sonuna kadar uygulanmak üzere, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimleri yeniden belirlendi.

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı ne zaman? Başvuru ekranı açıldı mı?

Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek. İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

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