Sahte sigortacılığa ağır yaptırım

Sahte sigorta ve sahte iş yeri tuzağına düşenleri ağır yaptırımlar bekliyor. Eşe, dosta işyerinde çalışmadığı halde sigorta yapanlar ile sahte iş yeri girişiminde bulunanları hem parasal hem de cezai yaptırımlar bekliyor. Sahte sigortalı tespiti halinde; sahte olduğu tespit edilen hizmetler, bağlanan aylıklar iptal edilirken ödenmiş olan maaş ve diğer parasal değerler faiziyle geri alınıyor. İlgililer hakkında ise Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda yargı nezdinde cezai yaptırım süreci başlatılıyor. Sahte işleri ve sahte sigortalı bildirimi yapan işveren ve meslek mensubu hakkında ise işyerinin tescil kaydı, e-sigorta şifresi ve iş yeri sicil numarasının iptal ediliyor. Sahte iş yerinden ödenen primler geri ödenmeyerek SGK tarafından el konuluyor ve teşvik ve desteklerden yararlanmışsa gecikme cezası ile birlikte geri alınıyor.

TESPİT EDİLENLERE CEZA VAR

Bakan Işıkhan, sahte sigortayla mücadele kapsamında alınan önlemleri açıkladı. Bu süreçte sahte olduğu tespit edilen hizmetler iptal edilir. İptal edilen hizmetleri ile birlikte kendisine bağlanmış aylık sonlandırılır ve yersiz ödenen aylıklar kanuni faizi ile birlikte geri alınır. Sahte iş yerleri ve sahte sigortalı bildirimi yapan işveren hakkında yapılan işlemleri ise şöyle sıralanıyor:

- Baştan beri sahte olduğu tespit edilen işyerinin tescil kaydı, e-sigorta şifresi ve işyeri sicil numarası iptal edilir.

- Sahte işyerinden ödenen primler var ise Borçlar Kanunu hükümlerince iade edilmeyerek SGK tarafından gelir kaydedilir.

- Yersiz yararlanılan teşvik ve destekler var ise gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınır.

- Gerek duyulması halinde işverenin diğer tüm işyerleri için de sahte işyeri/sahte sigortalılık kapsamında denetim faaliyeti gerçekleştirilir.

- Meslek mensubunun bağlı bulunduğu meslek odasına disiplin mevzuatı uyarınca işlem yapılmak üzere bilgi verilir.

- İlgililer hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.